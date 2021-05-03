Эшли Барти — Ига Швёнтек: прогноз Ильи Родина на матч турнира в Мадриде

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/8 финала турнира в Мадриде Эшли Барти — Ига Швёнтек.
Ставка: ТБ 20 за 1.52.
«Ух, битва ждет нас в Мадриде! Первая ракетка мира, которая идёт с огромным отрывом по рейтинговым очкам от ближайших соперниц, Эшли Барти сыграет с юной звёздочкой из Польши — Игой Швëнтек.
Откровенно говоря, увидев котировки на этот матч, первая мысль — это играть с Швёнтек. Если не ошибаюсь, то именно она шла фаворитом на старте турнира по версии букмекеров. И сей факт не должен удивлять: Швёнтек на грунте — это рыбка как раз в своих водах!
Но это поверхностный взгляд. А если рассмотрим этот матч более детально и применим статистическую информацию, то здесь уже не всё так очевидно. Барти гораздо лучше выглядит на подаче, чем Швёнтек. С другой стороны, приём, который явно лучше у Швёнтек. В общем, австралийская атака против польской обороны! Однако я предлагаю обратить внимание вот на какие цифры. Более 80% сохраненных брейк-пойнтов на своих подачах у девушек по истечении двух матчей в Мадриде. Да, будет сеча, в которой победит сильнейший!» — сказал Родин.
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