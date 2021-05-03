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Канада U18 — Чехия U18: прогноз Максима Лебедева на игру юношеского ЧМ-2021

Канада U18 — Чехия U18: прогноз Максима Лебедева на игру юношеского ЧМ-2021
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира Канада U18 – Чехия U18.

Ставка: победа Канады с форой (-3) за 1.70.

«После того, как чехи ровным слоем были размазаны по бортам «Комерика-центра», с которым у нас, в России, не пустили бы в первенство ВХЛ, четвертьфинальные шансы чешской дружины, и без того приближающиеся к нулю, пробили дно и провалились ниже.
А поскольку соперниками чехов по четвертьфиналу будут сами родоначальники хоккея, то чешские шансы и вовсе уперлись в базальтовые породы отрицательных значений.

Нельзя не забывать того факта, что канадцам, в отличие от нашей сборной, совсем не нужно беречь гордость и чувство собственного достоинства соперников по четвертьфиналу. И если сюда же приплюсовать чешское умение удаляться на ровном месте по любому поводу и совсем без повода и помножить это на канадскую реализацию численного преимущества, то у нас вполне себе вырисовывается еще один двузначный счёт матча и снова, знаете ли, не в пользу чехов.

То есть тут всё предельно ясно и понятно. Конечно же, безусловная победа «кленовых» — и не просто в основное время, но, вполне возможно, с зубодробительным счётом. Чтобы запугать соперников по полуфиналу. Мелочь, а может пригодиться», — сказал Лебедев.

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