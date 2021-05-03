«Бернли» — «Вест Хэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Бернли» – «Вест Хэм» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Бернли» — «Вест Хэм» матч, в общем, команд, в определённой степени близких стилистически. Понятно, что «Бернли» выделяется на любом фоне, но всё-таки при Дэвиде Мойесе «Вест Хэм» тоже играет в футбол в достаточной мере, скажем так, британский. Понятно, что с лучшими исполнителями.
При этом у «Бернли» сейчас всё нормально с игрой. Шон Дайч наладил ситуацию ближе к концу сезона. Хет-триком уже отметился новозеландец Крис Вуд, так что я думаю, что и в матче против «Вест Хэма» команда будет играть довольно нахраписто. Что касается «молотобойцев», то, конечно, борьба за четвёрку — это сложно дело, но, учитывая, какой сезон проводит команда, я не удивлюсь, если «Вест Хэм» и концовку проведёт достаточно неплохо. В этой игре я предлагаю ставку на обе команды забьют с котировкой 1.72», — сказал Дементьев.
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