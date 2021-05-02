«Бёрнли» — «Вест Хэм». Прогноз: в Лигу чемпионов Лингарду и Мойесу пока рановато

«Бёрнли» уже ничего не надо, но испортить лондонцам настроение всегда приятно.

3 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вест Хэм». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Вест Хэм» 3 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вест Хэм» (03.05.2021)

Незаметно для всех вступил в права последний месяц весны. Глядя на погоду за окном, многие могут подумать что на дворе февраль. Но нет — большой футбол не обманешь. За датой на календаре помогают следить национальные чемпионаты, концовки которых получаются очень и очень интересными.

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Взглянув на турнирную таблицу чемпионата Англии, неподготовленный болельщик может сильно удивиться. «Арсенал» за пределами топ-10, «Ливерпуль» лишь шестой, а на подступах к заветной топ-4 находится «Вест Хэм». Впрочем, таковы реалии постковидного сезона.



В ближайший понедельник состоится один из ключевых поединков сезона для этого самого «Вест Хэма». Лондонцы всерьёз намерены пробиться в Лигу чемпионов сезона-2021/2022, оставив за бортом даже действующего чемпиона АПЛ. Соперником подопечных Дэвида Мойеса станет «Бёрнли» не менее колоритного Шона Дайча.



На минувших выходных «Бёрнли» одержал крупнейшую победу в сезоне — со счётом 4:0 был обыгран «Вулверхэмптон». Несмотря на голевую вспышку, результаты бордовых не слишком впечатляют. В частности, команда Дайча откровенно плохо играет именно на домашнем стадионе.

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Пять ничьих и два поражения в последних семи матчах. Это худший отрезок в истории клуба начиная с 1971 года. А ведь прежде бордовые, напротив, могли проигрывать аутсайдерам на выезде, но в родных стенах не отпускали просто так даже ведущие клубы АПЛ.



Тем не менее, не радует в концовке сезона и «Вест Хэм». Команда теряет всё наработанное преимущество и идёт на серии из двух поражений. В выездных же матчах «молотобойцы» выглядят и вовсе ужасно — четыре поражения и ничья в шести последних играх. Жалкие четыре очка!



С точки зрения турнирного положения такие неудовлетворительные результаты может себе позволить лишь «Бёрнли». Ведь хозяева фактически обезопасили себя от вылета и не претендуют ни на что кроме финиша в районе 12-16 строчке.

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Поражение «Вест Хэма» от «Челси» в минувшие выходные сильно пошатнуло надежды на Лигу чемпионов. Впрочем, календарь у подопечных Томаса Тухеля в концовке сезона очень и очень сложный, а значит терять очки они ещё будут. «Молотобойцам» остаётся не только надеяться на осечки «Челси», но и самим набирать очки. Как минимум с соперниками уровня «Бёрнли».



Основными причинам плохих результатов «Вест Хэма» в весенней части чемпионата являются травмы ключевых исполнителей. Уже более месяца не могут помочь Деклан райс, Аарон Кресвелл, Артур Масуаку и Майкл Антонио. К матчу с «Бёрнли» успевает восстановиться лишь Антонио, да и тот вряд ли появится на поле с первых же минут.



В то же время у бордовых практически нет кадровых проблем. Встречу пропустят лишь Робби Брэйди и Кэвин Лонг — не самые важные игроки для Шона Дайча. Потому ждём вязкого и закрытого футбола, при котором два гола кажутся потолком.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Вест Хэм» 3 мая 2021 года

Отсутствие ключевых исполнителей в составе «Вест Хэма» вряд ли позволит без оглядки бежать вперёд в желании. В таких условиях лондонцам необходимо сыграть осторожно — подопечные Шона Дайча легко накажут за излишне открытую игру. Кажется, нас ожидают очередные 1:0 в одну из сторон — такими результатами нынешний сезон АПЛ изобилует.

Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.94.