Финляндия U18 — Швейцария U18: прогноз Максима Лебедева на матч юношеского ЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала юношеского чемпионата мира Финляндия U18 – Швейцария U18.



Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.80.



«Ещё один весьма предсказуемый четвертьфинал. И тут не то чтобы финны были очень уж сильны, нормальная себе команда, не самая на нынешнем турнире выдающаяся, просто умеющая лучше других играть концовки, да и то не всегда. На нынешнем чемпионате мира была низшая точка отсчёта, так сказать, «уровень плинтуса» — сборная Латвии. Её отмордовали не только фавориты, но и команды весьма среднего уровня – Беларусь и Швейцария, но при этом швейцарцы выиграли, мягко говоря, с большими вопросами и не слишком-то убедительно. То есть уровень юниорской сборной Швейцарии понятен, он слишком отличается от латышского и супротив горячих финских парней явно не тянет.



Таким образом, если швейцарцы и смогут сопротивляться на равных, то лишь до первого перерыва, да и то вряд ли. Дальше финский класс скажется, и они спокойно передавят швейцарцев. И даже если вдруг случится страшное, «Земля налетит на небесную ось», швейцарцы выпрыгнут из трусов выше головы, то… Мы же помним, кто у нас в чемпионате лучше всех играет концовки матчей. Но, полагаю, финны до такого нервного финала матча, хоть они им и нравятся, не допустят, спокойно выиграют в основное время с достаточно приличным преимуществом в три-четыре шайбы», — сказал Лебедев.