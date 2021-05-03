«Севилья» — «Атлетик»: ставка Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч испанской Примеры «Севилья» – «Атлетик».



Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.



«Атлетик» недавно смог снова доказать, что он не так прост, как многим кажется. В этом сезоне эта команда уже отбирала очки у тяжёлых соперников. На этот раз она смогла, немного неожиданно, обыграть лидирующий в Ла Лиге «Атлетико», который не так часто уступает в этом сезоне.



Однако его «Атлетик» смог обыграть, это подарило нам интригу в верхней части таблицы. Сама же команда из Бильбао частыми победами похвастаться не может. Но и не так часто она проигрывает. В последнее время, кроме победы над «Атлетико», она несколько раз сыграла вничью. И в этот период «Атлетик» смог отобрать очки у нескольких команд, превышающих его в таблице.



В этом плане очень интересна будет их встреча с «Севильей», которая на самом деле сейчас играет лучше всех в чемпионате Испании. Она идёт на серии из пяти побед кряду, чего не может добиться ни одна команда из топ-3. «Севилья» вошла в кураж, всех сейчас она побеждает довольно уверенно.



«Севилья» уже давно вплотную подобралась к «Реалу» и «Барселоне». Однако опередить их у севильцев всё никак не выходит. В этом матче клуб наверняка будет немного осторожен. Постарается он обыграть «Атлетик» с небольшим счётом, доминируя.



Сам же «Атлетик» тоже будет пытаться сдерживать своего соперника. Клуб не хочет опускаться ниже середины, да и успех в матче с такой командой, как «Севилья», наверняка подогревает азарт басков.



Я предполагаю, что их игра будет равной и не будет сильно результативной. Моя ставка – тотал голов в этом матче меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

«Севилья» — «Атлетик». Прогноз: Лопетеги не хуже Месси, Зидана и Суареса. И это не шутка Последнее поражение «Севильи» случилось ещё в начале марта. Шансы на титул вполне реальны.