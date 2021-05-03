«Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: ничья за 3.74.
«У «Спартака» появился шанс выйти на второе место. «Локомотив» проиграл «Зениту» практически без шансов. Теперь «Спартаку» нужно брать свои очки в Туле. Но практика показывает, что «Спартак» редко пользуется такими шансами. И в Туле будет очень сложный матч. «Арсенал» не обезопасил себя от вылета. К тому же Парфенов не раз очень удачно играл против «Спартака». Можно вспомнить те времена, когда он тренировал «Тосно», «Урал». И сейчас свою команду он настроит.
И у «Арсенала», и у «Спартака» достаточно ощутимые потери в оборонительных линиях. Максименко и Айртона точно не будет, под вопросом Кутепов и Маслов. У «Арсенала» Григалавы и Бурлака не будет. Нужно будет тренерам подумать, как решить эти сложности.
Честно говоря, не очень понравился «Спартак» в дерби, хотя выглядел он лучше ЦСКА, но качество футбола было откровенно низким. В небольшом кризисе как будто находится команда. Промес выглядит неубедительно. Пожалуй, только Ларссон в порядке. И против так настроенного «Арсенала» я бы не рискнул ставить на «Спартак». На мой взгляд, правильно будет поставить на ничью. Хороший коэффициент. Уверенность в ставке оценил бы на 7 баллов из 10», — сказал Титов.
- 3 мая 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:45
- 2 мая 2021
-
21:08
-
19:00
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:40
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
08:40