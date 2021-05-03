«Арсенал» Тула — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.74.



«У «Спартака» появился шанс выйти на второе место. «Локомотив» проиграл «Зениту» практически без шансов. Теперь «Спартаку» нужно брать свои очки в Туле. Но практика показывает, что «Спартак» редко пользуется такими шансами. И в Туле будет очень сложный матч. «Арсенал» не обезопасил себя от вылета. К тому же Парфенов не раз очень удачно играл против «Спартака». Можно вспомнить те времена, когда он тренировал «Тосно», «Урал». И сейчас свою команду он настроит.



И у «Арсенала», и у «Спартака» достаточно ощутимые потери в оборонительных линиях. Максименко и Айртона точно не будет, под вопросом Кутепов и Маслов. У «Арсенала» Григалавы и Бурлака не будет. Нужно будет тренерам подумать, как решить эти сложности.



Честно говоря, не очень понравился «Спартак» в дерби, хотя выглядел он лучше ЦСКА, но качество футбола было откровенно низким. В небольшом кризисе как будто находится команда. Промес выглядит неубедительно. Пожалуй, только Ларссон в порядке. И против так настроенного «Арсенала» я бы не рискнул ставить на «Спартак». На мой взгляд, правильно будет поставить на ничью. Хороший коэффициент. Уверенность в ставке оценил бы на 7 баллов из 10», — сказал Титов.

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