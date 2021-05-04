«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «ПСЖ».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.78.



«Я думал, что в первом матче «Сити» будет больше владеть мячом, а «ПСЖ» сыграет глубже, вторым номером и контратаками. Но первый тайм показал, что всё не так. «ПСЖ» играл довольно дерзко, а «Ман Сити» оказался к этому в чём-то не готов. Потому что против «Сити» никто не играет настолько смело, как это сделал «ПСЖ».



Но даже при таком раскладе «Сити» всё равно победил. «Горожане» — уже чемпион Англии, у них нет травмированных, все в хорошей форме. Думаю, в ответной встрече в «Манчестере» мы как раз увидим всё то, что я ожидал увидеть в первой игре: доминирование хозяев в проценте владения мячом; они должны минимизировать касания мяча у грозных нападающих «ПСЖ».



Сложно предположить количество голов — будет ли ТМ или ТБ. Но думаю, что «Сити» победит. Считаю, гостям будет сложно забить гол (даже невзирая на лучших в мире нападающих в составе «ПСЖ»). «Сити» сыграет надёжно. Если не будет «привоза», то ничего сделать они не дадут», — сказал Мор.

«Манчестер Сити» — «ПСЖ». Прогноз на матч: Неймар обещал быть воином. Вот и посмотрим «Ман Сити» ещё не проигрывал в этом сезоне Лиги чемпионов, но отступать парижанам некуда.