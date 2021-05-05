«Челси» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч полуфинала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» Мадрид.



Ставка: обе забьют за 1.86.



«В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов снова сойдутся «Челси» и «Реал» Мадрид. На этот раз они сыграют в Лондоне.



Их первая игра закончилась на довольно интересной ноте. Сразу захотелось посмотреть ответную встречу и понять, кто именно выйдет в финал. Часто в паре все понятно после первого матча, однако здесь команды не выявили победителя.



В ответных матчах, особенно когда между ними проходит мало времени, стоит прогнозировать, опираясь именно на первую игру. В ней преимущество несколько раз переходило от одной команды к другой. Неделю назад «Челси» действовал более собраано и тактически выверено. Было видно, что Тухель подготовил своих игроков к матчу со «сливочными». После нескольких похожих комбинаций синие смогли открыть счет и, казалось, что побегут они и дальше, но «Реал» быстро смог ответить.



Состав у команды Зидана был не боевой, много игроков еще сидят в лазарете или не находятся в своем лучшем состоянии. Однако «Реалу» помог опыт, ему в последние годы не привыкать играть в полуфиналах ЛЧ, да и не всегда он уверенно вел в счете. Так произошло и в их матче, пропустив мадридцы не растерялись, а быстро смогли сравнять. Так матч и завершился.



Все-таки трудно на 100% говорить о том, как пройдет ответный матч. Наверняка оба тренера сделали пометки друг о друге, и сейчас клубы будут играть немного по-другому. Обеим командам нужно забивать, хотя преимущество в счете есть пока у «Челси».



«Реал» с большой вероятностью забьет и, возможно, даже не один раз. Ну а «Челси» в стороне стоять не будет и своими атаками тоже ответит. Благо молодой и креативный состав синих сейчас работает как надо.



Победителя гадать я не стану, но предложу поставить на более гарантированный вариант, на мой взгляд. Моя ставка в этом матче – «обе команды забьют». Для обоих соперников это будет матч смерти», — сказал Калиниченко.

«Челси» — «Реал». Прогноз на матч: Тибо Куртуа и Эден Азар поставят бывший клуб на колени В пяти последних матчах «Челси» пропустил один гол. Тот самый, от Карима Бензема в Мадриде.