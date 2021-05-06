Финляндия — Россия: результат матча ЮЧМ-2021, как сыграли, кто победил, какой счёт

Хоккеисты сборной России в полуфинале юниорского чемпионата мира обыграли команду Финляндии и вышли в финал турнира. Счёт встречи – 6:5.



В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (2) и Иван Мирошниченко (2). У финской команды голы забили Саму Салминен (2), Вернер Миеттинен и Йоаким Кемелль (2).



В финале турнира россияне 7 мая встретятся со сборной Канады, которая в полуфинале разгромила Швецию – 8:1.

Ставки на победу сборной России принимались с коэффициентом 2.03: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2030 рублей. Успех Финляндии оценивался в 2.75, ничья в основное время — в 4.40.

На тотал больше 5.5 шайбы давали 1.68, на тотал больше 9.5 шайбы — 7.90. Точный счёт 6:5 в пользу сборной России оценивался в 50.0.