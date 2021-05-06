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«Рома» — «Ман Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на ответную игру 1/2 финала Лиги Европы

«Рома» — «Ман Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на ответную игру 1/2 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Рома» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«Первая игра сняла все вопросы о финалисте в этой паре. «Манчестер Юнайтед» сейчас хорошо выглядит эмоционально. Очень жалко, что мы не увидели, чем закончилось противостоянии «красных дьяволов» с «Ливерпулем». Из-за болельщиков игра была отменена. Мне кажется, это событие могло бы стать для манкунианцев знаковым.

Что касается «Ромы», то команда валит концовку сезона. У нее крайне плохие результаты в Италии в последних матчах. Ну и назначение Жозе Моуриньо тоже может создать разный эмоциональный фон.

Чего ждать в этой игре? Я уверен на 8 из 10, что встреча будет результативной. Поэтому в этом матче надо брать две ставки. Я бы поставил на то, что обе команды забьют. Римлянам надо оправдываться и стремиться идти вперед. В такой игре «Манчестер Юнайтед» может показать свои лучшие скоростные качества на контратаках. Также я бы взял ТБ (2,5). В обоих исходах я уверен на 9 из 10», — сказал Казаков.

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В первом матче клубы на двоих забили восемь мячей, но в Риме англичанам спешить некуда.
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