Канада — Россия: результат финала ЮЧМ-2021, как сыграли, кто победил, какой счёт
В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5. На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.
Сборная России дважды вела в счёте по ходу первого периода, но упускала преимущество. Последнюю шайбу канадцы забросили в пустые ворота.
Ставки на победу сборной Канады принимались с коэффициентом 1.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1600 рублей. Успех сборной России оценивался в 4.10, а ничья — в 4.70.
Тотал больше шайбы шёл за 1.40, тотал больше 7.5 шайбы — за 2.42. Победа сборной Канады с форой (-1.5) оценивалась в 1.95. Точный счёт 5:3 был доступен за 16.0.
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