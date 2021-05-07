Эксперты: «Ротор» вылетит из РПЛ напрямую вместе с «Тамбовом»

До завершения чемпионата РПЛ осталось всего два тура, борьба за выживание — в самом разгаре. Если «Тамбов» уже ничто не спасёт не только от вылета из РПЛ, но и от дальнейшего расформирования, то имя второго неудачника сезона пока не определилось. Пока в зоне вылета «Уфа», у которой 21 очко. Столько же у «Ротора», но волгоградцы выше по дополнительным показателям, а у тульского «Арсенала» на два очка больше. Букмекеры принимают ставки на то, кто вылетит из РПЛ напрямую.



По оценке аналитиков, скорее всего, это будет «Ротор». Поставить на вылет волгоградцев можно с коэффициентом 1.37. Команде Юрия Батуренко осталось сыграть на выезде с «Сочи» и «Химками».



Вероятность того, что элиту покинет «Уфа», букмекеры оценили коэффициентом 4.00. Клубу из Башкортостана остались домашние матчи с «Зенитом» и «Арсеналом».



Наконец на то, что РПЛ покинет тульский клуб, можно сделать ставку за 8.00. «Арсеналу», помимо выезда в Уфу, предстоит сыграть с «Рубином» дома.