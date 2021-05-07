«Сочи» — «Ротор»: прогноз Эдуарда Мора на игру 29-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Сочи» — «Ротор».



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1.5) за 2.27.



«Ротору» не позавидуешь: следующие две игры клуб проводит против крайне мотивированных соперников, которые бьются за медали, за попадание в еврокубки. Речь о «Сочи» и «Рубине». Причём обе игры на выезде. Если брать последние пять матчей, то «Ротор» почти все проиграл, хотя и одержал важную победу в игре против «Ахмата». Но мы понимаем, что «Ахмат» все свои задачи решил и доигрывает сезон. Конечно, волгоградцы будут стараться. Но смена тренеров ничего толком не дала. На мой взгляд, стало только хуже, команда стала ещё более разбалансированной.



Совсем другое дело — «Сочи». Команда уверенно побеждает в последних трёх играх. При этом клуб смог обыграть очень серьёзных соперников, своих прямых конкурентов за попадание в еврокубки. Все в строю, команда бежит, она на очень хорошем ходу. Ей по плечу сделать историческое достижение — попасть в еврокубки. Поэтому мотивация у команды зашкаливает.



Я абсолютно уверен в победе «Сочи». Вопрос только в том, с каким счетом они выиграют. Думаю, что это будет не минимальная победа в один мяч. Потому что «Сочи» не может рисковать потерять очки из-за глупого рикошета или «привоза». Поэтому команда будет побеждать с запасом.



Исходя из этого, хочу дать два прогноза: Ф1 (-1.5) и ИТБ1 (2). Практически не сомневаюсь, что хозяева забьют 2-3 гола. Вопрос только в том, пропустят или сыграют на ноль. Скорее всего, их ждёт сухая победа», — сказал Мор.

«Сочи» — «Ротор». Прогноз: Заболотный и Нобоа подтолкнут Волгоград в ФНЛ У обеих команд мощнейшая мотивация, но в этом сезоне на «Фиште» побеждал лишь «Зенит».