«Реал Сосьедад» — «Эльче»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 35-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Реал Сосьедад» — «Эльче».
Ставка: гол после 73-й минуты за 1.88.
«С одной стороны, очевидно, что «Реал Сосьедад» на порядок сильнее чем «Эльче». Неудивительно что в матче первого круга в Эльче «Реал Сосьедад» выиграл 3:0.
С другой стороны, очки сейчас нужнее «Эльче». Команда идет на 19-м месте, но на расстоянии всего одного очка от спасительной 17-й строчки турнирной таблицы. Тогда как «Реал Соьедад» не имеет даже теоретических шансов подняться выше своего нынешнего пятого места. Да и за пределы еврокубковой зоны «Ла Реал» едва ли может опуститься. В этом или следующем туре баски оформят себе еврокубоковое место, для этого достаточно просто дожидаться осечек от команд, идущих ниже.
Учитывая, как важны очки для «Эльче», я бы поставил тут на гол в концовке. «Эльче» должен бороться до конца, идти вперед большими силами, и есть все шансы, что «Реал Сосьедад» накажет их в контратаке. Выбираю ставку на гол любой команды после 73-й минуте. К слову, в матче этих команд в первом круге были сразу два гола после 73-й минуты», — сказал Вишневский.
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