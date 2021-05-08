Эшли Барти — Арина Соболенко: прогноз Софьи Тартаковой на финал турнира в Мадриде

Ведущая Софья Тартакова сделала прогноз на финальный матч женского турнира в Мадриде Эшли Барти — Арина Соболенко.

Ставка: победа Барти за 1.84.

«Нас ожидает очень интересный финал в Мадриде – Эшли Барти против Арины Соболенко. Это две теннисистки, которые показывают разный теннис.



Соболенко на этом турнире сносит всех, мяч после ее ударов летит невероятно быстро. Это не свойственно для грунтовых кортов, но, мне кажется, что в финале против Барти скорость ей не поможет, потому что Барти умеет играть с такими мощными соперницами. На это турнире Барти показала, что не зря она королева грунтовых кортов.



Они играли друг против друга в финале турнира в Штутгарте. Был очень любопытный трехсетовый матч, где победу одержала Барти. Нечто подобное мы можем увидеть и на турнире в Мадриде. Мы знаем, что Арина классная спортсменка, но она девушка молодая и периодически не справляется с эмоциями. А вот у Эшли с этим всё в полном порядке.



Я бы рискнула и поставила бы на Эшли Барти. Матч будет трехсетовым, где победит австралийка».