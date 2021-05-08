«Ман Сити» — «Челси»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Англии

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Репетиция финала ЛЧ. В этом сезоне лондонцы уже выкинули Гвардиолу из розыгрыша Кубка Англии. Так что квадрупл уже не получится. Может Тухель лишить «Сити» и требла. Гвардиола выстроил практически идеальную оборону. Именно она — залог чемпионства клуба в этом сезоне. «Сити» крайне мало пропускает. Мбаппе и Неймар не смогли остановить команду на пути к ее первому в истории финалу ЛЧ.
Оборона — конёк нового тренера «Челси». Команда за 180 минут борьбы с «Реалом» забила трижды, а пропустила всего один гол. За оставшиеся 4 тура «Манчестер Сити» опережает „МЮ“ на 10 очков (если считать по потерянным), а такое преимущество растерять маловероятно. Тем более команде Гвардиолы. Возможно, перед самым важным матчем в карьере Пеп даст отдохнуть своим игрокам и не будет раскрывать все карты перед Тухелем, у которого в каждом из оставшихся матчей АПЛ главная задача — не потерять место в топ-4 и точно попасть в ЛЧ-2021/2022.
«Челси» умеет забивать. И если «Сити» даст расслабиться своим основным оборонительным рядам, то гол лондонцев очень вероятен. Но предсказать, как будут действовать будущие претенденты на звание клубного чемпиона Европы в преддверии финала, очень трудно. В полуфинале Кубка Англии «Челси» выиграл 1:0. А в первом круге АПЛ уступил на своём поле 1:3. Но именно Челси своей победой над Сити в июне прошлого года сделал чемпионом «Ливерпуль». Как-то будет сейчас? Если «Сити» выиграет, то оформит свой 7-й чемпионский титул. Так что мотивация есть и у хозяев. Но так ли им важно убиваться, чтобы оформить титул именно в этом матче?»
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