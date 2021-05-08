«Лидс» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лидс» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.62.
«Главное отличие «Тоттенхэма» Мэйсона от «Тоттенхэма» Моуринью – это появившееся у футболистов желание играть и творить и улучшившееся командное движение. Гарет Бейл, непонятно чем занимавшийся весь сезон, становился лучшим игроком обоих матчей в АПЛ после ухода португальца, забив в них четыре мяча, Сон также отличался в обеих встречах. Думаю, окончание сезона «шпоры» проведут на достойном уровне, а их лучшие игроки попробуют показать в оставшихся четырёх матчах свой лучший футбол.
«Лидс» забил всего один мяч в последних трёх играх — йоркширцам сложно созидать без Рафиньи. К тому же явно потерял форму Бэмфорд, у которого всего один забитый мяч в последних девяти турах.
В последнем туре «Лидс» вчистую проиграл «Брайтону», который забил два безответных мяча, а мог раза в два больше».
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