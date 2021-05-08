«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Ман Сити» за 1.95.

«Манчестер Сити» принимает на своём поле в рамках английской Премьер-лиги «Челси», скоро им предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов.



Хозяева идут на комфортном первом месте с весьма большим отрывом от конкурентов, так что даже без дисквалифицированного Стоунза они вряд ли упустят титул. В Лиге чемпионов дела ещё лучше — две победы в полуфинале над «ПСЖ» (2:0 и 2:1) позволили пройти в финал главного европейского турнира.



На мой взгляд, сегодня у подопечных Хосепа Гвардиолы крайне достойный оппонент, однако они сейчас в прекрасных кондициях. К тому же фактор домашнего поля никто не отменял, перед финалом Лиги чемпионов было бы неплохо доставить неприятности оппоненту.



По моему мнению, «аристократам» придётся на чужом поле сложно, хотя это не самый очевидный вариант. Скорее всего, они будут готовиться к финалу, ведь шанс на одну ошибку в регулярном первенстве у лондонцев есть».