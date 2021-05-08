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«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Туле

«Арсенал» — «Рубин»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ в Туле
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Рубин». Встреча пройдёт 8 мая в Туле.

Ставка: победа «Рубина» за 2.30, ИТМ 1 гола «Арсенала» за 1.80.

«Очки нужны и тем, и другим, но «Рубин» по игре сильнее «Арсенала»: лучше организован, имеет больше качественных игроков в группе атаки. И самое главное — казанцы в нынешнем сезоне часто допускают осечки в родных стенах, зато на выезде они очень хороши. Исправно набирают очки, чаще всего побеждают. «Рубин» находится в двух шагах от попадания в еврокубки, так что Леонид Слуцкий наверняка сумеет должным образом настроить футболистов. Поставлю на трудовую победу гостей».

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