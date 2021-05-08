Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Боруссия» М: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Мёнхенгладбах в рамках 32-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Баварии» в первом тайме за 2.60.

«Игроки «Баварии» расстроены уходом Ханса-Дитера Флика и наверняка попытаются проводить его как можно более ярко. Что может быть более ярким, чем оформление чемпионства в матче с историческим соперником гладбахской «Боруссии»? Где бы ни находились команды, на Гладбах «Бавария» всегда настраивается серьёзно. Ну и в этом случае сам бог велел выдать свою лучшую игру именно в этом матче.

Думаю, что настрой у «Баварии» будет боевой, она станет рвать и метать, и «Боруссии» будет очень сложно противостоять такому напору. Мне кажется, что уже в первом тайме «Бавария» может обеспечить себе достаточно неплохой игровой задел. Я бы поставил, что уже в первом тайме «Бавария» пробьёт индивидуальный тотал больше 1.5».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021