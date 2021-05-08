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«Манчестер Сити» — «Челси»: где будет трансляция, во сколько начало матча АПЛ

«Манчестер Сити» — «Челси»: где будет трансляция, во сколько начало матча АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Челси» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.95, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.

«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз: это точно ещё не финал Лиги чемпионов?
Главный матч состоится в Стамбуле 29 мая, но игра в АПЛ тоже имеет значение.
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