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«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«Вулверхэмптон» — ещё одна команда, отбывающая номер в последнее время и ждущая летних каникул. У «волков» не видно желания играть, и мало что получается на поле. Провальный сезон для тренера, провальный сезон для игроков.

А вот «Брайтон» наконец победил, и при этом привычно продемонстрировал свой качественный футбол. Причем на этот раз качество было не только при развитии атак, но и при их завершении. Южане много и разнообразно атаковали и заслуженно переиграли «Лидс».

Скорее всего, именно разница в мотивации и форме здесь сыграет определяющую роль".

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