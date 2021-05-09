«Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Брайтон».

Ставка: «Брайтон» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.

«Вулверхэмптон» — ещё одна команда, отбывающая номер в последнее время и ждущая летних каникул. У «волков» не видно желания играть, и мало что получается на поле. Провальный сезон для тренера, провальный сезон для игроков.



А вот «Брайтон» наконец победил, и при этом привычно продемонстрировал свой качественный футбол. Причем на этот раз качество было не только при развитии атак, но и при их завершении. Южане много и разнообразно атаковали и заслуженно переиграли «Лидс».



Скорее всего, именно разница в мотивации и форме здесь сыграет определяющую роль".