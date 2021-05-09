«Реал Мадрид» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Севилья».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

«Очень интересный матч. Обе команды до недавнего времени боролись за чемпионство. Но «Севилья» поражением от «Атлетика» шансов себя лишила. При этом команда амбициозная и так просто не сдастся.



Можно отметить, что у «Реала» был очень напряжённый график. У лидеров команды сил в конце сезона почти не осталось (что было заметно в матче с «Челси»). Победы даются команде с большим трудом. «Бланкос» лучше удаётся обороняться, нежели атаковать и забивать.



Что касается «Севильи», то здесь тоже видна работа тренера. Команда очень хорошо играет в обороне, и когда нужно не пропустить, у них это зачастую получается. К чему я веду? Кажется, что «Реал» должен победить, потому что он продолжает чемпионскую гонку и играет дома. Но, учитывая приведённые выше факторы, я бы не был так в этом уверен.



Конечно, шансов на победу у мадридцев больше. Но большой уверенности в их успехе лично у меня нет. А в чём я уверен, так это в том, что голов в этом матче будет мало. Обе команды будут играть осторожно».