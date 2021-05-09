«Реал» — «Севилья»: где будет трансляция матча, во сколько начало, какой канал

9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Севильи» оценён экспертами в 3.85. Ставки на ничью принимаются за 3.65.
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.85.
На гол Карима Бензема дают 2.25, на гол Эдена Азара — 4.00.
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