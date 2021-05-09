«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» + обе забьют за 3.43.

«Манчестер» съездил в Рим, чтобы проиграть и сильным составом пропустить град мячей. Это было удивительно. Если бы не Де Хеа, то все понимают, что этих мячей было бы больше.



Вообще, надо сказать, что ОЗ – это регулярная ставка на игры «Манчестер Юнайтед». 6 пропущенных в последних четырёх матчах – это очень много.



Важно обратить внимание на «Астон Виллу». Несмотря на то, что Джек Грилиш и Трезеге не играют, даже Олли Уоткинса хватает, чтобы забивать за «Астон Виллу». В 5 последних матчах подряд у «Виллы» обмен голами заходит регулярно.



Думаю, в этой игре будет увлекательная битва. Мне кажется, нас ждёт П2 и ОЗ. Класс у «Манчестер Юнайтед» совсем другой. Терять очки здесь нельзя».