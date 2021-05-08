«Барселона» — «Атлетико»: результат матча чемпионата Испании, как сыграли, какой счёт

В матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.



Футболисты «Барселоны» нанесли 12 ударов по воротам (семь — в створ), игроки «Атлетико» — 11 ударов по воротам (шесть — в створ).



«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (75) — вторая.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. Успех «Барселоны» оценивался в 1.80, успех «Атлетико» — в 4.80.

На тотал меньше 2.5 мяча давали 2.15, на ничью в первом тайме и по итогам всего матча — 6.20, на точный счёт 0:0 — 16.0.