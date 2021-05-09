«Реал» — «Севилья»: ставка Максима Калиниченко с коэффициентом 3.95 на матч Ла Лиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья».



Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 3.95.



«Для «Реала» это тоже финал сезона. Выиграв у «Севильи», он может возглавить таблицу. Однако нельзя недооценивать и силы «Севильи». Победа «Реала» в этой встрече не предрешена. До недавнего времени севильцы имели длинную беспроигрышную серию, а также серию побед длиннее, чем у других команд из топ-4. Я считаю, что своими выступлениями команда Лопетеги тоже заслужила право вести борьбу за лидерство в чемпионате. И, обыграв «Реал», она сможет полноценно претендовать на титул.



Но «Реал», если брать его результаты на дистанции, выступал лучше «Севильи». Он до последнего матча с «Челси» в Лиге чемпионов проигрывал только в конце января. Команда Зидана смогла частично решить многие свои проблемы, а под некоторые просто умело подстроилась. Помогают ветераны клуба, тот же Бензема играет с травмой. Этого не хватило для выхода «Реала» в финал ЛЧ, однако может хватить для победы в Примере. Клубу нужно только обыгрывать прямого конкурента за первую строчку.



Я всё-таки буду верить в интригу в этом сезоне. Думаю, «Реал» заслужил занять первое место в чемпионате. Однако «Севилья» не так проста, она показывает очень приличный футбол в этом сезоне. Так что «Реалу» не будет легко в матче с четвёртой лучшей командой чемпионата. Предлагаю заключить пари на то, что «Реал» выиграет и обе команды забьют».