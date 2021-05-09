«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Сельта» в 35-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Понятно, что в Испании в этом туре все разборки происходят в лидирующей четверке — все друг с другом играют. Но и в серединке есть за что зацепиться. На «Эстадио де ла Керамика» «Вильярреал» будет принимать «Сельту». «Вильярреал» поздравляем с выходом в финал Лиги Европы. Команда очень много сил оставила в Лондоне, да и в предыдущей игре с «Хетафе». Но тогда одержали важную победу и вернулись в еврокубковую зону.
«Сельта» же играет практически без задач в последнее время. В последних двух турах «Сельта» побеждала дома — «Осасуну» и «Леванте» одолела, забивая по 2 мяча. Но в последних двух матчах с «Вильярреалом» дома «Сельта» не забивала. В первом круге вообще проиграли 0:4, пропустив все мячи в первом тайме. Но на поле «Вильярреала» команды обычно показывают результативный футбол, и там «Сельта» забивает регулярно.
Учитывая то количество сил, которое «Вильярреал» отдал в играх с «Арсеналом», думаю, у «Сельты» неплохие шансы не проиграть. Правда, под вопросом Яго Аспас. Но и без него есть кому впереди сыграть удачно. В то же время и «Вильярреал» окончательно забивать на чемпионат не будет. Задача выхода в финал решена. Так что теперь надо сохранить еврокубковое место в чемпионате на всякий случай.
В последних трех играх на «Эстадио де ла Керамика» команды обменивались забитыми мячами. Думаю, и сейчас это может произойти. Мой прогноз «обе забьют» за 1.70».
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