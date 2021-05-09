«Парма» — «Аталанта»: результат матча, какой счёт, как сыграл Миранчук

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных, появился на поле во втором тайме и отметился забитым мячом в добавленное арбитром время.
Счёт в матче на 12-й минуте открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, ассистировал украинцу Йосип Иличич. На 52-й минуте преимущество бергамасков удвоил Маттео Пессина, а результативную передачу на свой счёт записал Луис Мурьель. Уже на 77-й минуте колумбийский форвард и сам отметился голом с передачи Марио Пашалича.
«Парма» сумела отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Хуан Брунетта. Но уже на 86-й минуте «Аталанта» вернула себе комфортный перевес, дубль оформил Луис Мурьель. Хозяева сумели забить ещё один мяч, на 88-й минуте отличился Симон Зом. Точку на 90+3-й минуте своим голом поставил российский полузащитник «Аталанаты» Алексей Миранчук.
Ставки на победу «Аталанты» принимались с коэффициентом 1.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1200 рублей. Успех «Пармы» шёл за 15.0, ничья — за 8.50.
На тотал больше 2.5 мяча давали 1.34, на тотал больше 6.5 мяча — 10.0. «Обе забьют» оценивался в 1.90.
- 9 мая 2021
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:54
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:45
- 8 мая 2021
-
21:10
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:20
-
16:04
-
16:00