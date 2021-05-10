Аслан Карацев — Миомир Кецманович: ставка Надежды Петровой на игру турнира в Риме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Риме Аслан Карацев – Миомир Кецманович.



Ставка: победа Карацева с форой (-4.5) за 2.07.



«Российский теннисист Аслан Карацев (27 лет, 27-я ракетка мира) сыграет против сербского молодого игрока Миомира Кецмановича (21 год, 47-я ракетка мира). Нынешний сезон у Карацева получается отличным. Он совершил настоящий прорыв — поднялся с 144-й позиции в рейтинге на 27-ю. Он вполне удачно действует, а самое главное и важное — показывает стабильный теннис. Победа в Дубае, потом финал в Белграде – всего в сезоне провёл 22 матча, из которых в 17 побеждал. У Кецмановича одинаковое количество побед и поражений (по 9). В Белграде он дошёл до четвертьфинала, где уступил Новаку Джоковичу, которого затем переиграл Карацев в полуфинале.



Раньше они не встречались. Но я видела, как недавно Карацев играл финал против Берреттини на турнире в Белграде. Это было просто великолепно, там итальянец чудом выиграл, затем ходил по корту и сам себе удивлялся, типа он так смог. Берреттини вытаскивал какие-то невероятные мячи. Карацев всё равно молодец, он вышел уже на совершенно иной уровень, играет в быстрый теннис, а Кецманович – типичный середняк, не имеющий козырей в своём арсенале. Тем не менее, он действует собранно, аккуратно. Карацев может резко выстрельнуть, у него мощные быстрые мячи, все под заднюю линию, любит держать инициативу. Думаю, для Карацева это будет хороший матч, чтобы прибиться к корту. Аслан победит. Ставлю на его победу с форой (-4,5)», — сказала Петрова.

Аслан Карацев — Миомир Кецманович. Прогноз: никаких проблем для удивительного россиянина Карацев уже успел обыграть на грунте Новака Джоковича и Диего Шварцмана.