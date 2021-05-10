«Фулхэм» — «Бёрнли»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Премьер-Лиги «Фулхэм» — «Бёрнли».



Ставка: ничья за 3.44.



«Фулхэм» проверит на прочность «Бёрнли» 10 мая. Хозяева поля уже на протяжении шести игр не могут одержать викторию.



«Фулхэм» слабо смотрится в нынешнем сезоне. Команда сейчас одной ногой вылетела из лиги. Да, у неё есть маленькие шансы уцепиться за место. Но для этого ей нужно все оставшиеся туры выиграть. А вот с победами у «Дачников» плоховато, в последних шести матчах они набрали всего одно очко. Белые потерпели пять раз поражения и всего раз сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1). Тем не менее перед всеми неудачами мелькают серьёзные победы. Так подопечные Скотта Паркера обыгрывали «Ливерпуль» (1:0) и «Эвертон» (2:0).



Ждать победы от хозяев поля вряд ли стоит. Клуб сейчас находится не в лучших кондициях, чтобы можно было утверждать о триумфе. Стоит лишь посмотреть на последние игры белых у себя дома и понять, что фаворитом они явно не выступают. В четырёх играх подряд одни поражения.



«Бёрнли» сильно похож на своего соперника. Клуб также не блистает яркой игрой и хорошими результатами. Правда, стоит отметить их положение в турнире. Бордовые на данный момент находятся на 17-й строке и отрыв от красной зоны составляет 11 баллов. Пока положение команды не критично, но судя по последним турам оно может измениться. За последние матчи дружина Шона Дайча не показала удовлетворительных результатов, она лишь в поединке с «Вулверхэмптоном» выдала зрелище. За 45 минут игрокам из Бёрнли удалось оформить три мяча, а уже во втором тайме завершили начатое (4:0).



«Бёрнли» на выезде смотрится нестабильно, поражения сменяют победы и наоборот. Так, за последние пять встреч бордовые сумели одолеть всего двух соперников, один из которых был «Эвертон». В данном противостоянии, я думаю, не стоит ждать победы одной из команд. Клубы похожи друг на друга и это приведёт к ничейному результату», — сказал Павлюченко.

«Фулхэм» — «Бёрнли». Прогноз: брутальный Дайч отправит модного Паркера в Чемпионшип В 17 домашних матчах АПЛ «Фулхэм» одержал всего две победы.