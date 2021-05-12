Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ян-Леннард Штруфф — Андрей Рублёв во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.



Ставка: ИТБ 1 8.5 гейма за 1.82.



«Тяжёлый матч ждёт Андрея Рублёва, как мне кажется. Он сейчас не в лучших своих кондициях находится. После Монте-Карло, победы над Надалем форма начала немного уходить. Сам Андрей говорил, что ему не хватает времени для тренировок. Но главное — подойти в хорошем состоянии к «Ролан Гаррос». Возможно, что-то удалось улучшить уже после поражения от Изнера в Мадриде.



Штруфф в Мадриде проиграл Попырину уже на старте. Но ему не хватило времени, чтобы восстановиться после финала на мюнхенском турнире. И уже в Риме он показал, что форма в полном порядке. Легко он разобрался с Бедене, которого ещё нужно обыграть, сам он не отдаст.



Очень плотные личные встречи у теннисистов, по две победы у них. Ещё была сложная выставочная встреча на грунте в прошлом сезоне. Штруффа можно назвать всадником без головы. Он очень мощный теннис может показывать, у него хорошая подача. Если у него всё полетит, то будет тяжело Андрею. Предположу, что немец выиграет минимум девять геймов в этой встрече», — сказала Чакветадзе.