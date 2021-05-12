«Севилья» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Валенсия» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 8.5 угловых за 1.80.



«По вывеске это один из самых интересных матчей тура. «Валенсия» после долгожданной победы под руководством уже Воро Гонсалеса практически обеспечила себе место в Примере на будущий сезон. «Севилья», сыграв вничью с мадридским «Реалом», точно уже ниже четвёртого места не опустится. За три тура шесть очков до «Атлетико». Чемпионом «Севилья» точно не станет. Может она побороться за второе или третье место, но и это маловероятно.



Но это хорошая афиша и должен быть хороший футбол. «Валенсия» сейчас играет лихо и в охотку. А у «Севильи» большое преимущество по личным встречам. Если брать последние три игры, то в них «Севилья» выигрывала и не пропускала.



Эти команды — середняки по количеству угловых в чемпионате Испании, но в среднем где-то по пять за матч они подают. Отталкиваться от результата не буду, предложу поставить на угловые. Редко предлагаю такие варианты, но здесь решил рискнуть. «Тотал больше 8.5 угловых» за 1.8. Думаю, девять угловых команды пробить должны», — сказал Генич.