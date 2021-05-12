Дженнифер Брэйди — Екатерина Александрова: прогноз Анны Чакветадзе на игру в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Дженнифер Брэйди — Екатерина Александрова во втором круге турнира WTA в Риме.
Ставка: ТБ 20.5 за 1.73.
«Сложный матч для прогноза. Для обеих теннисисток, на мой взгляд, грунт не самое лучшее покрытие. К тому же грунт в Риме всё-таки достаточно медленный, даже на «Ролан Гаррос» на ряде кортов он быстрее. И такие условия не очень подходят Брэйди и Александровой. Но общий класс игры позволил им пройти первый круг. Брэйди справилась с Чжан Шуай, а Александрова вообще очень легко победила Марту Костюк. Это было довольно неожиданно.
Обе девушки неплохо подают, играют достаточно жёстко и плотно. Удачные моменты наверняка будут у обеих теннисисток по ходу встречи, но и перепадов не избежать. Я здесь поставлю на больше 20.5 гейма. Думаю, матч затянется. Тяжело поверить в то, что здесь кто-то выиграет очень уверенно. Шансы соперниц примерно равны», — сказала Чакветадзе.
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