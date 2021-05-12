«Локомотив» — «Крылья Советов»: ставка Максима Калиниченко на финал Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов».



Ставка: победа «Крыльев Советов» за 4.38.



«Очень интересная нас ждёт финальная встреча этого турнира. «Локомотив», конечно, считается явным фаворитом этого матча. Железнодорожники — кубковые бойцы, ещё недавно они имели серию из 11 побед кряду. После зимней паузы команда Николича ни разу не уступала до 28-го тура РПЛ, в котором она встречалась с «Зенитом». Питерцы уверенно разгромили «Локомотив», обеспечив себе чемпионство.



После этого железнодорожники ещё играли с московским «Динамо». Его «Локомотив» также не сумел обыграть, хотя определённую часть игры у него было преимущество в одного игрока. Но их встреча всё равно завершилась нулевой ничьей.



А вот «Крылья» Советов» сейчас очень молодая и амбициозная команда. Она смогла вернуться в Премьер-Лигу с отличным составом и тренерским штабом. Показывает хороший уровень футбола этот клуб. Даже Сергей Корниленко, спортивный директор команды, забивает в составе своего клуба.



Считаю, что «Крылья Советов» способны испортить настроение «Локомотиву», который, на мой взгляд, как раз переживает не лучшие времена. Находится сейчас команда Николича в эмоциональном и игровом упадке.



«Крыльям» же в этом матче терять нечего, они будут играть как в последний раз. Поэтому я в этой паре предпочтение отдаю самарской команде. Преимуществом этого клуба считаю ещё то, что тренерский штаб «Локомотива» не имеет много возможностей достаточно хорошо изучить эту команду.



«Локомотив» же находится на виду, про него все всё знают. «Крылья Советов» подготовятся к этой встрече в достаточной мере. Поэтому предложу поставить на их победу в этом финале», — сказал Калиниченко.

«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале Самарцы способны удивить Марко Николича, так что железнодорожники будут осторожны.