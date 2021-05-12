Швеция — Россия: прогноз Максима Лебедева на игру Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Швеция — Россия.



Ставка: победа Швеции в матче за 2.11.



«На заре Еврохоккейтура шведы были нашим привычным соперником на стартах едва ли не всех этапов. Для шведов и финнов географические соседи были, есть и будут наиболее принципиальными соперниками, поэтому на домашних этапах они всегда играют в последнем туре. Для нас как бы самым принципиальным соперником считалась команда Чехии. То есть и на чешском этапе, и на российском мы играли с чехами опять-таки в последних турах.



Таким образом, выбор стартового соперника был для нас не особо богатым: либо Швеция, либо Финляндия. На заре Евротура, в середине 90-х, шведы были помощнее, поэтому их специально ставили против россиян, которых побаивались скорее ещё по инерции, помня сборную СССР. Шведы обычно ломали нас об колено в первом матче — и дальше всем остальным было уже легче. Что же касается домашнего этапа, который как только ни назывался – от Кубка Балтики до Кубка Первого канала, — то мы предпочитали тогда начинать с финнами, всё-таки пусть совсем немного, но полегче.



К середине нулевых картина постепенно изменилась. К тому времени уже финны стали прорываться в законодатели хоккейных мод, а шведы, наоборот, как-то немного приутихли. Одновременно начались наши победы на Евротурах, и шведы на всех этапах оказались самым удобным соперником для разгона. В таком состоянии они находятся и сейчас, хоть и занимают по общему итогу не последнее, а целое третье место. И могут даже занять второе, если чехи дома облажаются.



Нам, в принципе, чешский этап Еврохоккейтура фиолетов и перпендикулярен по определению. Силами в основном нашей молодёжки, которая ещё успела жидко обделаться на своём чемпионате мира, мы досрочно выиграли эту богадельню и уже на всех соперников имеем полное право смотреть как на микробов. Остается элемент подготовки к чемпионату мира, и тут, понятное дело, рвать больше всех должны те, кто намеревается туда попасть, но твердого места в составе не имеет. А с учётом возможного прибытия энхаэловцев не имеют и жидкого места.



И уж коли на нынешнем Евротуре мы трижды обыгрывали шведов за пределами основного времени, то вроде бы сам бог велел уделать их аналогичным образом и в четвёртый раз. Но я как сторонник математического подхода считаю слишком маловероятным четвёртое попадание снаряда в ту воронку, где уже побывало три. Поэтому предполагаю, что наши парни будут рвать свои филейные части в преддверии чемпионата мира, перебегают и перебросают окаянных шведов, будут иметь какое-то адское преимущество по броскам в створ ворот, раза так в три-четыре, но в итоге проиграют в одну шайбу, скорее всего, в основное время.



Ставка на шведов для истинных болельщиков сборной России — практически беспроигрышный вариант. Либо душой отдохнём, либо денежку поднимем», — сказал Лебедев.

Швеция — Россия. Прогноз: зубастые скандинавы укажут Брагину на ошибки перед ЧМ-2021 В последние годы Россия редко обыгрывала шведов в основное время.