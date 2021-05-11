Швеция — Россия. Прогноз: зубастые скандинавы укажут Брагину на ошибки перед ЧМ-2021

12 мая 2021 года состоится матч четвёртого этапа Евротура Швеция — Россия. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шведов в основное время можно с коэффициентом 2.79, а успех российской сборной оценён букмекерами в 2.41.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия 12 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч четвёртого этапа Евротура Швеция — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Гол в первые десять минут идёт за 1.81.

Анализ и прогноз матча Чешских игр Швеция — Россия (12.05.2021)

За окном расцветает май. Континентальная хоккейная лига вместе с Кубком Гагарина давно отгремели, участники подарили болельщикам массу интересного. Совсем скоро стартует чемпионат мира — 2021. Но для начала предстоит доиграть до конца Еврохоккейтур — турнир для подготовки к более серьёзным соревнованиям.

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Четвёртый этап Евротура стартует в среду, 12 мая. В первом туре Чешских игр сборная России сыграет со сборной Швеции, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Накануне Федерация хоккея России обнародовала расширенный состав, который готовится к заключительным встречам турнира.



Прежде всего стоит отметить в заявке голкиперов Ивана Бочарова и Александра Самонова. Первый выступает в столичном «Динамо», а второй — в санкт-петербургском СКА. Оба хоккеиста выступали за свои команды в прошедшем Кубке Гагарина: бело-голубые дошли до второго раунда, санкт-петербуржцы — до финала конференции.



Тут же обратим внимание на связку хоккеистов московского ЦСКА — Константина Окулова и Максима Шалунова. Красно-синие дошли до финала плей-офф и на двоих за это время заработали 38 очков по системе «гол+пас». Несомненно, они должны принести немало пользы сборной в ближайших играх. Особой поддержки из НХЛ ждать не приходится, так что роль у ведущих форвардов КХЛ будет заметная.

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Это далеко не все спортсмены, которые успели себя проявить во время Кубка Гагарина и попали в состав сборной России. Однако в 2021 году главная команда под руководством Валерия Брагина пока не сильно радует. На рубеже апреля и мая провели четыре товарищеских матча: по два с Беларусью и Швейцарией.



Белорусов удалось обыграть дважды с общим счётом 8:3, а вот от швейцарцев натерпелись. Сперва уступили со счётом 1:3, затем — 0:1. Хотя по моментам россияне не уступили сопернику ни в одном из случаев, но реализации категорически не хватало. Да и вообще в равных составах получалось немногое. Хотя главный тренер заявил, что команда играет под нагрузками и готовится к ЧМ.



И вот сейчас до старта чемпионата мира — 2021 осталось провести три контрольных игры, спрос будет всё строже и строже. Сборная России ни разу не проиграла на трёх предыдущих этапах Евротура, забросив за девять матчей 36 шайб. В общем зачёте она лидирует с отрывом в 13 очков. Первое место уже никуда не денется.

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Валерию Брагину предстоит продлить эту яркую статистику, только вот в качестве первого соперника досталась зубастая сборная Швеции. И тут важно сказать, что во всех трёх очных встречах Евротура основное время завершалось ничейным исходом, и наша команда побеждала шведов лишь по буллитам.



Правда, «Тре крунур» не так стабильно провели три предыдущих этапа. Но на носу чемпионат мира, а потому они наверняка прибавят. Так что ждать ждать лёгкой прогулки, на наш взгляд, россиянам явно не стоит. Мы бы даже проверили победу Швеции с нулевой форой за коэффициент 2.15.



Логика здесь простая. Со шведами тяжело было и прежде, даже на Кубке Первого канала. Три последние игры выходили далеко за пределы основного времени. Теперь же победу сборная России себе обеспечила, до старта ЧМ результаты будут вызывать интерес разве что при паре разгромных поражений.

Основной спрос пойдёт уже на ЧМ в Латвии, до которого ещё больше недели. Торопиться некуда, времени достаточно. В случае ничейного исхода после финальной сирены произойдёт возврат средств.

Швеция — Россия: прогноз и ставка на матч Евротура 12 мая 2021 года

Сборная Валерия Брагина в контрольных матчах не радовала, хотя результаты до старта чемпионата мира вряд ли кого-то будут волновать. Со сборной Швеции было тяжело даже на Кубке Первого канала, сейчас шведы наверняка прибавят. Для России же в Евротуре уже всё предопределено, можно спокойно готовиться к ЧМ, без оглядки на результаты.



Ставка: победа Швеции с нулевой форой за 2.15.