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«Шальке» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги

«Шальке» — «Герта»: прогноз Дмитрия Симонова на матч Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 32-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Шальке» — «Герта».

Ставка: победа «Герты» и обе забьют за 2.80.

«Герта» борется за выживание. Для того чтобы не вылететь, команде важно набирать очки в двух перенесённых матчах. Один из них, неделю назад, «Герта» уверенно (3:0) выиграла у лишенного мотивации «Фрайбурга». Затем на выходных сыграла вничью с «Арминией», ещё одним претендентом на выбывание. Домашняя ничья 0:0 вроде бы не лучший результат, но стратегически он устраивал берлинцев, у которых оставалась эта самая «лишняя» игра с «Шальке», который уже давно официально оформил вылет во вторую Бундеслигу. Три очка с главным аутсайдером чемпионата сильно повысят шансы «Герты» на выживание, ну или, как минимум, на непопадание на предпоследнее место (третья строчка с конца отправит в стыки, вторая — сразу вниз).

В целом форму «Герты» по весне можно назвать очень хорошей — в восьми матчах, начиная с марта, +3=4-1, единственное поражение от «Боруссии» Дортмунд. Пока все выглядит так, что «Герта» вновь победит и заметно улучшит свое турнирное положение. Единственное, что смущает — тот факт, что «Герте» приходится играть в очень напряженном графике, раз в три-четыре дня, и каждый матч получается как финал. В этой связи предположу, что «Шальке» сумеет поразить ворота берлинцев, воспользовавшись накопившейся у гостей усталостью. Поэтому я объединю две ставки, ведь на чистую победу «Герты» букмекеры выдают вероятность свыше 70%, я с таким раскладом полностью согласен, и буду усиливать коэффициент за счет добавления «обе забьют», — сказал Симонов.

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