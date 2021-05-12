Финляндия — Чехия: прогноз Максима Лебедева на встречу Еврохоккейтура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Финляндия — Чехия.
Ставка: победа Финляндии за 2.03.
«С тех пор как чешский этап Еврохоккейтура из первого превратился в последний, он стал совсем несчастным. Мало того что в общем и целом его результатами никто особо не заморачивается, кроме, конечно, домашних этапов, где своим болельщикам надо показать товар лицом: мол, есть у нас сборная и она не пальцем сделана.
Так, последний этап, за неделю с небольшим до старта чемпионата мира, и вовсе нужен всем лишь для подготовки. Все это усугубляется тем фактом, что через раз победитель Евротура определяется ещё на предпоследнем, шведском этапе, после чего на чешский ему наплевать с высокой вышки. Как, собственно говоря, сейчас нашей сборной – с этого Евротура она уже поимела все, что могла.
Остается прикладное значение. То есть мы понимаем, что первые и вторые звенья во всех нынешних сборных – это третьи-четвертые звенья на чемпионате мира. С этой точки зрения и рассматриваем все матчи этой богадельни, включая и матч сборных Чехии и Финляндии.
Тут, конечно, у чехов могут быть проблемы. Несмотря на то что финны давно забили на Евротур, занимая в общей турнирной таблице твёрдое последнее место, с чехами они играют достаточно неплохо и уже взяли две игры из трёх. Смею предположить, что тенденция эта не будет надломана, поскольку хозяин этапа Евротура перед своими болельщиками сплошь и рядом теряется. И получается прямо по Черномырдину: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Поэтому есть смысл, заведомо не зная, что там приготовили чешский и финский тренерские штабы, взять за основу математику и поставить на финскую сборную. И её минимальную победу в основное время», — сказал Лебедев.
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