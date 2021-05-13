«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Кирилла Дементьева на игру АПЛ

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.



«Думаю, что в кои-то веки мы наконец-то увидим зрелищный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».



Во-первых, долго ждали, когда состоится матч, который переносили из-за буйства болельщиков. Во-вторых, отступать «Ливерпулю» уже некуда. Шансы на то, чтобы пробиться в четвёрку, остались больше теоретические, и в этом во многом поспособствовал «Манчестер Юнайтед», проигравший «Лестеру».



Если «МЮ» одержит победу над «Ливерпулем», то сезон будет сказочным. Сами займут второе место, может быть, выиграют Лигу Европы, да ещё и «Ливерпуль», заклятый враг, останется без Лиги чемпионов. Если это не повод, то что тогда?



«Ливерпулю» нет никакого смысла закрываться. Нужно играть на победу. Виктория над «МЮ» может хоть немного скрасить этот похмельный постковидный сезон.



Думаю, что в этой встрече, как и во многих последних матчах «Манчестер Юнайтед», игра будет обоюдоострой и зрелищной. Я предлагаю тотал матча больше 2.5 мяча и обе забьют. По линии «Фонбет» коэффициент будет за двойку, так что вполне нормально», — сказал Дементьев.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Салах сохранят надежду на Лигу чемпионов Перенос матча благодаря бунту фанатов «МЮ» пойдёт на пользу «Ливерпулю».