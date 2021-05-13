«Эйбар» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 36-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Бетис».



Ставка: ТБ 2 за 1.56.



«Ещё совсем недавно турнирное положение «Эйбара» казалось безнадёжным, но в двух последних турах «оружейники» одержали две победы. Спасти басков по-прежнему может только чудо – они остаются на последнем месте с отставанием в четыре очка от спасительного 17-го места, а впереди у них ещё матч с «Барселоной». Но команда Хосе Луиса Мендилибара явно делает всё возможное, чтобы исправить свои ошибки середины сезона.



«Бетис» тоже имеет серьёзную турнирную мотивацию. Победа в этом матче обеспечит севильцам путёвку в еврокубки. Но они хотят попасть именно в Лигу Европы, а не в Лигу Конференций, и для этого надо продолжать набирать очки, а «Бетис» не проигрывает уже восемь туров подряд (две победы и шесть ничьих). У севильцев мощнейшая атака и не столь качественная оборона, что вкупе с максимальной заряженностью обеих команд на победу наверняка обеспечит не менее чем два гола. Я поставлю на тотал больше 2 за 1.56», — сказал Вишневский.