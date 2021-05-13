Чехия — Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Еврохоккейтура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Чехия — Швеция.



Ставка: победа Швеции за 2.07.



«Не знаю, как у вас, но у меня в матче открытия заключительного этапа Еврохоккейтура между сборными Чехии и Швеции возникло ощущение, что обе команды в настоящий момент находятся под серьёзными нагрузками. В принципе, в преддверии чемпионата мира это нормально. Нашу сборную, похоже, Брагин после матчей со швейцарцами чуть «отпустил», и она на Евротуре полетела. Правильно ли сделал наш наставник или поступил так преждевременно – узнаем по итогам чемпионата мира. А пока чехи, выигравшие свой первый матч, продолжают бороться за победу в домашнем турнире. Но во втором матче им придётся тяжелее, чем в первом.



Произойдёт это по той же самой причине, по которой финнам придётся тяжелее в игре с российской командой: минимум времени на отдых. Весьма логичный и давно используемый календарь Евротура нынче похерен, два первых матча все участники играют подряд. И у шведов оказывается на несколько часов больше для отдыха, чем у чехов. В течение двух первых периодов это вряд ли скажется, а вот в третьем и особенно в овертайме, если до него дойдёт дело, – так даже очень.



Поэтому позволю себе поставить на сборную Швеции. Точнее, на её достаточно скромную по разнице в счёте, но тем не менее победу в основное время. Думается, что на льду будет «усушка-утруска» аналогично матчу Чехия – Финляндия. Но на этот раз победителями из неё выйдут не хозяева турнира», — сказал Лебедев.