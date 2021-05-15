«Рома» — «Лацио»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Рома» — «Лацио».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча.

«Как бы команды себя ни чувствовали, в каком бы состоянии ни находились, это всегда крайне интересно, потому что римское дерби — это долгая история противостояния, взаимоотношений, оскорблений и чего угодно.



Мы помним, что в первом круге «Лацио» переиграл «Рому» со счётом 3:0. Думаю, реваншистские настроения у «Ромы» присутствуют. Конечно, есть горячее желание последние два матча при Паулу Фонсеке провести хорошо. Мне кажется, этот португалец должен уйти в приподнятом настроении — каждый футболист «Ромы» этого хотел бы. Для «Ромы» очень важно показать себя в последних двух турах, чтобы в концовке сезона был какой-то позитив.



Для «Лацио» тоже важно провести концовку хорошо, тем более что пошли слухи о том, что Симоне Индзаги — будущий тренер «Ювентуса» и принципиальнейшее противостояние с «Ромой» — ещё один аргумент в пользу его персоны.



У «Ромы» есть небольшая турнирная мотивация, так как «Сассуоло» близок и опасен, он может подвинуть «Рому» с седьмого места. Мне кажется, обе команды полны желания показать всё лучшее. Мы понимаем, что этот матч стоит особняком.



Обе команды сыграют от атаки, наверняка будут много забивать. Мой прогноз — обе забьют и тотал больше 2.5. По шкале уверенности от 1 до 10, думаю, что эта ставка тянет на 9».