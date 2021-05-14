«МЮ» — «Ливерпуль»: результат матча АПЛ, как сыграли, какой счёт, кто победил

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся перенесённый матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 4:2.



На 10-й минуте — полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш из пределов штрафной внешней стороной стопы пробил в дальний угол — мяч рикошетом от ноги защитника гостей Натаниела Филлипса оказался в воротах. Мерсисайдцы сравняли счёт на 34-й минуте — нападающий Диогу Жота, находясь спиной к воротам, подставил пятку под удар всё того же Филлипса и с близкого расстояния переправил мяч в сетку.



На третьей добавленной к первому тайму минуте навес защитника мерсисайдцев Трента Александера-Арнольда со штрафного пришёл на голову нападающего Роберто Фирмино, который с края вратарской вколотил мяч в верхний угол ворот Дина Хендерсона. На 47-й минуте первым на отскок от вратаря «МЮ» среагировал Роберто Фирмино и из пределов штрафной переправил мяч в ворота, оформив дубль.



На 68-й минуте нападающий манкунианцев Эдинсон Кавани вертикальным пасом вывел Маркуса Рашфорда на ударную позицию, тот вошёл в штрафную и неотразимо пробил низом в дальний угол. Окончательный счёт на 90-й минуте установил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, уверенно реализовав выход один на один.

Ставки на победу «Ливерпуля» принимались за 2.48: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2480 рублей. Вероятность ничьей оценивалась в 4.11, а победа «МЮ» — в 2.90.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.67, тотал больше 5.5 мяча — за 9.00. На гол в каждом тайме давали 1.65, на точный счёт 4:2 в пользу мерсисайдцев — 59.0.