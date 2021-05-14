Александр Зверев — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Риме

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев — Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.



Ставка: Зверев выиграет хотя бы сет за 1.77.



«Очень интересный матч нас ожидает, особенно в свете встречи Зверева и Надаля на прошлой неделе. Тогда Саша Зверев одержал победу в двух сетах, причём тоже на стадии четвертьфинала. А дальше уже никто не сумел остановить теннисиста из Германии, он взял титул. В Риме Зверев тоже чувствует себя вполне комфортно. Здесь победа пришла к нему ещё четыре года назад, когда он не был такой звездой. И сейчас Саша в великолепной форме. Да, он заставил понервничать своих болельщиков в матче с Нисикори, но там японец выжимал из себя всё, играл очень агрессивно. Тем не менее, дальше прошёл Зверев.



А что Надаль? Он побеждал в Риме 9 раз, но в последнее время выглядит уязвимым. В прошлом сезоне в Италии он уступил Шварцману, хотя этого никто не ждал. И сейчас идёт уже третий грунтовый «Мастерс», а побед у Рафы нет. Есть только титул в Барселоне. На прошлой неделе он хорошо начал матч со Зверевым, повёл с брейком, но затем наступил провал. Саша уверенно выиграл.



Фаворитом считают Рафу, но он еле спасся в матче с Шаповаловым. Испанец проигрывал 3:6, 0:3, потом уступал в третьем сете. Тяжёлый матч выдался. И я не вижу, за счёт чего Надаль может обыграть такого великолепного Зверева в двух партиях. Так что просто поставлю на сет Зверева», — сказала Чакветадзе.