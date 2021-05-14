Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Александр Зверев — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Риме

Александр Зверев — Рафаэль Надаль: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Риме
Ставки / Прогнозы 0

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр ЗверевРафаэль Надаль в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

Ставка: Зверев выиграет хотя бы сет за 1.77.

«Очень интересный матч нас ожидает, особенно в свете встречи Зверева и Надаля на прошлой неделе. Тогда Саша Зверев одержал победу в двух сетах, причём тоже на стадии четвертьфинала. А дальше уже никто не сумел остановить теннисиста из Германии, он взял титул. В Риме Зверев тоже чувствует себя вполне комфортно. Здесь победа пришла к нему ещё четыре года назад, когда он не был такой звездой. И сейчас Саша в великолепной форме. Да, он заставил понервничать своих болельщиков в матче с Нисикори, но там японец выжимал из себя всё, играл очень агрессивно. Тем не менее, дальше прошёл Зверев.

А что Надаль? Он побеждал в Риме 9 раз, но в последнее время выглядит уязвимым. В прошлом сезоне в Италии он уступил Шварцману, хотя этого никто не ждал. И сейчас идёт уже третий грунтовый «Мастерс», а побед у Рафы нет. Есть только титул в Барселоне. На прошлой неделе он хорошо начал матч со Зверевым, повёл с брейком, но затем наступил провал. Саша уверенно выиграл.

Фаворитом считают Рафу, но он еле спасся в матче с Шаповаловым. Испанец проигрывал 3:6, 0:3, потом уступал в третьем сете. Тяжёлый матч выдался. И я не вижу, за счёт чего Надаль может обыграть такого великолепного Зверева в двух партиях. Так что просто поставлю на сет Зверева», — сказала Чакветадзе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021