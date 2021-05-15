Швеция — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Швеция — Финляндия.
Ставка: победа Финляндии за 2.67.
«Всё смешалось в доме Облонских» после второго игрового дня на заключительном – чешском, — этапе Еврохоккейтура. Ну, не совсем, конечно, всё. Чехи немножко вырвались вперед, шведы немного подоотстали. Но в целом ситуация сложилась такая, что рассчитывать исключительно на себя могут только чехи, которым для победы на домашнем этапе хватит победы (причем любой) над россиянами. Что же касается сборных России и Финляндии, то им для аналогичной победы нужна помощь друг друга. А сборная Швеции выйдет на последний матч Евротура в этом сезоне под девизом: «проиграно всё, кроме чести», им уже в Праге ничего не светит, даже если они укатают своих географических соседей под бетонную подушку арены.
То есть, финнам победа нужна вроде как больше. Если она, конечно, кому-то на этом турнире ещё вообще нужна. Но финнам она позволит уйти с общего последнего места, а что особенно важно, не просто уйти, но и с размаху насадить на него шведов, а это куда интереснее, чем просто победить. Шведы, конечно, совсем уже позориться не хотят, поэтому будут в меру сил сопротивляться, но нынче у скандинавов эта самая мера сила не слишком-то велика.
Добавим сюда тот факт, что финны на нынешнем Еврохоккейтуре играют со шведами достаточно успешно, и выиграли два из трёх «междусобойчиков». Всё это вместе делает «горячих финских парней» фаворитами предпоследнего матча Евротура в текущем сезоне. Поэтому будет смысл поставить на финскую победу, пусть и с минимальным перевесом, зато в основное время".
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