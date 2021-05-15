Чехия — Россия: где будет трансляция, во сколько начало матча Евротура, какой телеканал

15 мая 2021 года состоится матч четвёртого этапа Евротура Чехия — Россия. Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ»

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу чехов в основное время можно с коэффициентом 2.49, а успех российской сборной оценён букмекерами в 2.55.



Букмекеры считают, что матч четвёртого этапа Евротура Чехия — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол в первые десять минут идет за 1.74.

Итоговая победа Чехии оценена в 1.93, а успех России с учётом овертайма и буллитов доступен за 1.95.