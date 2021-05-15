«Бёрнли» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Бёрнли» — «Лидс».
Ставка: ничья за 3.74, тотал меньше 3 мяча за 1.69.
«Матч, в котором хочется поставить на ничью. И те и другие выглядели качественно в последних играх. «Бёрнли» в излюбленном стиле выжал максимум из минимума, эффективно сыграв впереди и реализовав всё, что было, в игре с «Фулхэмом». «Лидс» же задал такой темп, что «Тоттенхэм» с ним совладать не сумел и без особых шансов проиграл.
Но здесь и «Бёрнли», и «Лидсу» будет сложнее, чем в предыдущих играх. Команда Шона Дайша и действует достаточно вязко, и физически мощна, и бьётся в каждом единоборстве. Йоркширцам будет непросто играть здесь в свой футбол. Они и в первом круге не без везения победили 1:0, и теперь, скорее всего, лёгкой жизни у них не будет».
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