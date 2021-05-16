«Динамо» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 30-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.
«Мне нравится, как действует «Динамо». Может, где-то очков недобирает, но команда неплохая, играют молодые футболисты, играют в быстрый футбол. Видна рука тренера. Перспективы у команды отличные, но за еврокубки в этом матче борется не «Динамо», а ЦСКА.
Армейцы играли не очень хорошо, но после победы над «Краснодаром» появились шансы войти в зону еврокубков. Однако нужны и результаты в других матчах. Необходима осечка «Рубина», который дома встречается с «Ротором» и вполне может победить, а также нужно, чтобы проиграл «Сочи», который проведёт матч на выезде с «Химками» и вполне может избежать поражения.
ЦСКА будет играть на победу. Ничья его не устраивает, а «Динамо» просто захочет хорошо и красиво закончить сезон. «Динамо» отлично играет дома, поэтому от этого матча я жду много голов.
Ничья ЦСКА не устраивает, в команде постоянно происходят перестановки. В последнем матче уже вышел Чалов, а не Рондон. В команде появилась конкуренция. Сложно сказать, каким будет состав на этот матч, но в любом случае ЦСКА будет играть на победу.
Соперник также будет идти вперёд, так как терять нечего. Я предполагаю, что «Динамо» не проиграет, но в качестве основной ставки выбираю ТБ 2.5. Коэффициент очень высокий. Немного с сожалением даю прогноз, потому что тур последний, но потом будет чемпионат Европы, после чего снова начнётся новый сезон».
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