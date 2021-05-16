Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 30-го тура РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 30-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

«Мне нравится, как действует «Динамо». Может, где-то очков недобирает, но команда неплохая, играют молодые футболисты, играют в быстрый футбол. Видна рука тренера. Перспективы у команды отличные, но за еврокубки в этом матче борется не «Динамо», а ЦСКА.

Армейцы играли не очень хорошо, но после победы над «Краснодаром» появились шансы войти в зону еврокубков. Однако нужны и результаты в других матчах. Необходима осечка «Рубина», который дома встречается с «Ротором» и вполне может победить, а также нужно, чтобы проиграл «Сочи», который проведёт матч на выезде с «Химками» и вполне может избежать поражения.

ЦСКА будет играть на победу. Ничья его не устраивает, а «Динамо» просто захочет хорошо и красиво закончить сезон. «Динамо» отлично играет дома, поэтому от этого матча я жду много голов.

Ничья ЦСКА не устраивает, в команде постоянно происходят перестановки. В последнем матче уже вышел Чалов, а не Рондон. В команде появилась конкуренция. Сложно сказать, каким будет состав на этот матч, но в любом случае ЦСКА будет играть на победу.

Соперник также будет идти вперёд, так как терять нечего. Я предполагаю, что «Динамо» не проиграет, но в качестве основной ставки выбираю ТБ 2.5. Коэффициент очень высокий. Немного с сожалением даю прогноз, потому что тур последний, но потом будет чемпионат Европы, после чего снова начнётся новый сезон».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021